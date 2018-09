Morani (PD): “Se Toninelli non fa i nomi o mente o è complice”

Agenpress. Alessia Morani, deputata del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulle presunte pressioni subite dal ministro Toninelli per impedire la pubblicazione delle concessioni autostradali. “Noi ieri abbiamo ascoltato questa relazione vergognosa di Toninelli –ha affermato Morani-, in cui non ha indicato quali sono i tempi per la ricostruzione del ponte, non ha indicato chi lo ricostruirà, non ha indicato nessuna misura per gli sfollati. Abbiamo sentito la solita propaganda, ma in questa propaganda c’è qualcosa di estremamente grave perché il ministro ha affermato di aver ricevuto pressioni interne ed esterne per impedire la pubblicazione delle concessioni autostradali.

Stiamo attendendo il verbale della seduta che dovrebbe arrivare in giornata. Lo porteremo alla Procura della Repubblica, che se lo riterrà doveroso chiamerà il ministro Toninelli perché dica chi sono le persone che gli hanno fatto pressione. Quando si fa una denuncia gravissima di questo tipo o si fanno i nomi oppure si può anche essere considerati dei complici.

Oppure la terza ipotesi è che si è semplicemente dei bugiardi e si raccontano storie agli italiani per evitare poi dei problemi. Siccome siamo stanchi di essere presi in giro da questo governo che fa tanti proclami, ma zero fatti, riteniamo che chi fa affermazioni come quelle di Toninelli poi se ne assuma la responsabilità”.