Nuove strategie d’intervento nel trattamento delle patologie cardiache

Agenpress. FOCUS MEETING IN CARDIAC SURGERY AND CARDIOLOGY AND THE RELEVANT COSTS IN HEALTHCARE è un convegno di cardiologia e cardiochirurgia in programma venerdì e sabato, 7 e 8 settembre, nell’aula magna Aldo Cossu dell’università di Bari.

Il meeting – organizzato dalla clinica di cardiochirurgia dell’università di Bari diretta dal prof. Aldo Milano, in collaborazione con l’università di Verona – sarà aperto con i saluti accademico/istituzionali del magnifico rettore, Antonio Uricchio, e del preside della Scuola di medicina e chirurgia dell’università di Bari, Loreto Gesualdo. Seguiranno le relazioni di alte personalità della comunità scientifica cardiovascolare, nazionale e internazionale, tra i quali: Magdi Yacoub dell’Imperial College di Londra che illustrerà i nuovi sviluppi della tecnologia per il trattamento delle patologie cardiache. Fausto Pinto dell’università di Lisbona spiegherà i nuovi protocolli di trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco. Magdi Ishak dell’Istituto di management di Londra presenterà alcuni modelli per la sostenibilità delle risorse economiche nell’introduzione di nuove tecnologie in campo biomedico.

Oltre agli ospiti stranieri, al meeting parteciperanno accademici delle università di Padova, Verona, Udine e Pisa.