Prof. Emmanuele Emanuele (Fondazione Cultura e Arte): Cultura, stagione mostre a Palazzo Doebbing di Sutri

Agenpress. Continuano a maturare i frutti dell’attività di Vittorio Sgarbi sindaco della citta di Sutri. Si prepara infatti un autunno ricco di iniziative per la città che vivrà uno straordinario risveglio culturale, artistico, mediatico e economico.

Da mesi è in cantiere la riapertura del Museo di Palazzo Doebbing. “Come ho già avuto modo di dire allorché Vittorio Sgarbi mi ha conferito, a luglio scorso, la cittadinanza onoraria di Sutri, io amo profondamente questa cittadina, che anni fa mi colpì a tal punto per la sua bellezza da indurmi ad acquistare una casa e a farne, da allora, il luogo in cui più mi piace rifugiarmi quando mi allontano da Roma.

E’ stato perciò naturale, per me, rispondere affermativamente e senza indugi all’appello del Sindaco, che intende fare di Sutri una meta inevitabile a cominciare dal Museo di Palazzo Doebbing con ben dieci mostre in contemporanea, che coniugano arte sacra e profana, fotografia e pittura, maestri della tradizione e artisti moderni.

Vogliamo partire da qui, da questo luogo perfetto per armonia e storia, per fare della cultura, dell’arte e del bello – vere risorse di questo nostro straordinario Paese – gli strumenti per una rinascita umanistica ed economica della Tuscia.”