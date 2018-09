Rosso (FI): votato emendamento salva posti di lavoro delle Tv private. Erano a rischio 15 mila persone

Agenpress. “Abbiamo votato come Forza Italia in Commissione Telecomunicazioni un emendamento che prevede la proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali.

Si tratta del minimo sindacale da parte dello Stato per sostenere un settore che in Italia offre una occupazione a 5mila lavoratori diretti, più altri 10mila indiretti legati alle produzioni sportive, artistiche, culturali e di attualità.

Grazie a questo emendamento le emittenti radio e televisive potranno accedere a 86milioni di euro a livello nazionale, che si tradurranno per il Piemonte in circa 5milioni di euro”. Ad annunciarlo il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, componente della Commissione Telecomunicazioni e già presidente Corecom in Piemonte.

“Il combinato disposto – conclude l’esponente azzurro – tra il Bando per il 5G che ha in mente il vicepremier Di Maio e l’eventuale stop nell’erogazione del Fondo per il Pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche avrebbe praticamente fatto tirare giù la serranda a centinaia di imprese in Italia, facendo finire per strada migliaia di lavoratori tra giornalisti, operatori televisivi e radiofonici, attori e comparse.

Impoverendo peraltro l’offerta informativa locale di contenuti e memoria storica. La partita ora si sposta sulla sfida al rilancio di questo settore, fortemente penalizzato dalla crisi delle inserzioni pubblicitarie subita in questi anni a seguito della pesante congiuntura economica internazionale. Il Governo deve trovare una soluzione affinché questo mondo – fatto di alte professionalità specializzate – non si estingua ma anzi riesca a generare sviluppo per l’intero Paese e per i singoli territori”.