Salvini. Aiutare chi produce lavoro. Taglio cuneo, quota 100 per tutti e pace fiscale

Agenpress – “Il lavoro non si crea per legge, ma aiutando chi lo produce’. Via libera al Tap, aggiunge, perché “i benefici sono superiori ai costi”.

Lo dice il vicepremier Matteo Salvini in un’intervista in apertura di prima pagina al Sole24Ore.

Quanto al deficit “il dibattito su 1,7 o 1,8 o 2,4 o 2,9 arriva alla fine. Prima ci mettiamo i contenuti. Ma non sforeremo alcunché”, dice ancora Salvini, che ribadisce la volontà di procedere con la pace fiscale. Non solo la rottamazione delle cartelle di Equitalia entro i 100mila euro, ma anche le multe: “Sono molti i sindaci a chiederlo”. Il numero uno della Lega garantisce al tempo stesso che non sarà smantellato quanto di buono è stato fatto in passato. Vale per Industria 4.0, “i cui benefici vanno però estesi alle piccole e medie imprese”, dice, e anche per gli 80 euro che non si toccano, assicura, “fino a quando gli italiani non avranno l’aliquota al 15%”.

L’Italia intende presentarsi ai mercati e all’Europa con una legge di bilancio seria e nel rispetto di tutti i vincoli Ue. Sulle pensioni, Salvini annuncia “quota 100 da subito per tutti, non solo per equità ma per creare lavoro”.

Si lavora all’ipotesi del taglio del cuneo, fa quindi sapere, così come sulla necessità di scongiurare l’aumento dell’Iva. L’altra grande priorità, per Salvini, è la flat tax, che però partirà “dai più piccoli”, partite Iva o famiglie.