Berlusconi – Renzi: “Accordo in vista”

di Biagio Maimone

Agenpress. L’accordo Berlusconi – Renzi si profila come un evento sempre più concretizzabile e non più come fantapolitica. Gli ultimi sondaggi Swg attestano un forte calo per il partito del Cavaliere e lo stabilizzarsi al 17 per cento del partito democratico; mentre fotografano il balzo al 32 per cento della Lega di Salvini.

“Necessita correre ai ripari subito” urlano i moderati, i quali, vedendo il sopravvento dei partiti estremistici, cercano soluzioni e strategie possibili per fermare l’ondata leghista che imperversa come un uragano. Non è più ammissibile per alcuni deputati azzurri rimanere in silenzio, indifesi di fronte al ruggito del leone Salvini.

Alcuni di essi, quelli un po’ più furbetti e senza cuore, se ne sono andati o aspirano ad andarsene da Forza Italia per confluire nella Lega ed i pochi idealisti, ormai davvero pochi, studiano ogni giorno varie strategie per sopravvivere, ma sanno che è una battaglia persa.

Difatti, non è facile più fare breccia nel cuore degli italiani, che nei Cinque Stelle e nella Lega, intravvedono la via di uscita dalla crisi economica e dei valori, che attanaglia il nostro paese. Salvini ha molto carisma e leader carismatico è stato anche Renzi, il quale, per cinque anni, nel bene e nel male, ha governato il nostro Paese.

Matteo Renzi possiede, altresì, le caratteristiche di un uomo di grande impatto mediatico.

Berlusconi lo sa e sa che con lui, il “Matteo fiorentino”, meno ingombrante e più malleabile del “Matteo milanese”, si potrà dare vita ad un unico partito moderato, di ispirazione liberale e cattolica, che riecheggia la vecchia democrazia cristiana, superandone lo statalismo e la burocrazia.

Dovrà essere un partito moderato, i cui due leader, Berlusconi e Renzi, simili per quanto riguarda il proprio carisma, potrebbero fronteggiare la destra di Salvini, che si sta dirigendo, qualcuno afferma, sempre più verso gli estremi e fa temere la rinascita del Partito Fascista, che spaventa gli italiani. In tale nuovo partito confluirà anche un partito vicino alla Chiesa, ossia Unione Cattolica di Ivano Tonoli, il quale sostiene, nei suoi pochi incisi, di avere “addirittura l’appoggio del Vaticano”.

Gli italiani sono un popolo moderato e cattolico da sempre e da sempre vedono nel centro, la propria collocazione politica. Anche l’Europa, che non vede di buon occhio Salvini e Di Maio sarebbe ben lieta del ritorno in Italia di un governo guidato da un partito proeuropeista.

Berlusconi – Renzi è un binomio vincente, non solo in quanto raccoglierebbe il consenso degli italiani, ma anche il consenso del mondo cattolico e conservatore della Chiesa, che, come afferma Tonoli, tornerebbe ad avere un peso specifico nella politica del nostro Paese.

La costituzione del Partito si dà per scontata secondo molte indiscrezioni trapelate, le quali rendono noto che la sua denominazione sarà “Progetto Italia”. Vedremo: la politica, si sa, si fonda spesso su colpi di scena .