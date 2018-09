Coop: sale disparità, spesa benestanti 4 volte di chi ha meno

Agenpress. Secondo i dati contenuti nel Rapporto Coop 2018, le famiglie benestanti spendono quattro volte di più rispetto a quelle con bassa capacità di spesa, mentre i consumi alimentari crescono del 2,8% per i più abbienti e scendono del 4% per i più poveri.

“Dati gravi ed allarmanti, che dimostrano l’aumento delle disparità! Se persino per spese necessarie e non rinviabile come il cibo, crescono le diseguaglianze, è evidente che il Governo deve concentrare i suoi sforzi per aumentare il reddito disponibile dei ceti meno benestanti” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Non solo per un fatto di equità e di rispetto del criterio della capacità contributiva fissato dall’art. 53 della Costituzione, ma anche per un fatto economico. Se vogliamo rilanciare la crescita del Paese attraverso la ripresa dei consumi, dobbiamo ridare capacità di spesa a chi sta stringendo la cinghia e fatica ad arrivare alla fine del mese” conclude Dona.