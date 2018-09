Cuperlo (PD): “Questo è un governo pericoloso. Dobbiamo fare ogni sforzo per farlo cadere”

Agenpress. «Questo è un governo pericoloso, dannoso, perché isola l`Italia. È una responsabilità soprattutto di Salvini, che sta facendo dell`Italia un avamposto del blocco di Visegrad.

Dobbiamo fare ogni sforzo per farlo cadere e soprattutto evitare una saldatura strategica tra Lega e M5S. Non ho condiviso i pop corn allora, figuriamoci adesso. Una saldatura definitiva tra Lega e M5S alle prossime elezioni sarebbe un fatto storico enorme: per la prima volta dopo la fine della seconda guerra mondiale avremmo in un Paese fondatore dell’Europa un movimento radicale, di destra e di massa.

Siamo di fronte a un accordo di governo che pratica un “populismo dall’alto”. Non una novità in senso assoluto, Gramsci parlava di “sovversivismo delle classi dirigenti”. Ma questo ci mette in una condizione mai conosciuta in tempi recenti, stravolgendo la nostra vocazione internazionale».