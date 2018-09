Dopo il lancio dell’iniziativa avvenuto lo scorso novembre alla Camera, l’associazione Future Is Now torna a stimolare il dialogo su educazione sessuale e disabilità. Esponenti del mondo associativo, istituzionale e giuridico sono chiamati al confronto su un tema ancora a margine dell’agenda politica e legislativa del nostro Paese

Agenpress. Si svolgerà oggi alle ore 18.30, nella Sala Ruspoli del Castello di Cerveteri, il secondo incontro sul tema “Eros & disabilità. Oltre muri e pregiudizi” promosso dall’associazione culturale studentesca Future Is Now per riflettere sull’importanza dell’assistenza psicologica e sessuale a persone diversamente abili.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Cerveteri, dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL Onlus), della Fondazione ANMIL “Sosteniamoli Subito”, dell’Associazione Italiana Persone Down, dell’Associazione “Cuore Digitale”, dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM Onlus) e dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA Onlus).

Tra i partecipanti l’Onorevole Ileana Argentin, firmataria di una proposta di legge in materia; il Presidente della Fondazione “Sosteniamoli Subito” Bruno Galvani, il Presidente dell’Istituto Italiano di Sessuologia Fabrizio Quattrini, il Presidente del Coordinamento Lazio Malattie Rare Carlo Rossetti e il Rettore dell’Istituto Cottolengo Don Andrea Bonsignori.

In Italia, a differenza di altri Paesi europei come la Germania, la Svizzera, l’Olanda e i Paesi Scandinavi, non è ancora riconosciuto a livello normativo un modello di assistenza sociale alle persone disabili che si basi sul riconoscimento del diritto primario alla sessualità. Non si tratta di un bisogno relegato alla sola dimensione corporea e fisiologica, ma di un benessere inerente l’intera sfera psicologica, emotiva, sentimentale e affettiva dell’essere umano.

«Ci impegneremo a confrontarci con l’attuale esecutivo avviando un dialogo in merito per non trascurare i diritti essenziali di questi cittadini» dichiara Filippo Pompei, Presidente FINAS.

Nonostante due disegni di legge, presentati rispettivamente in Senato il 9 aprile 2014 e alla Camera il 23 gennaio 2015, la discussione in materia si è sempre arenata su pregiudizi, scarsa informazione e posizioni di principio.

Per questo l’associazione Future Is Now si appella con forza alle autorità politiche e alla società civile per favorire una più compiuta attenzione alle esigenze primarie delle persone diversamente abili, affinché si possano presto raggiungere in Italia gli standard riconosciuti negli altri Paesi.