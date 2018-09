Sequestro fondi Lega. Conte. “Non commento. Per il partito sarà difficile svolgere attività politica”

Agenpress – “Ne prendo atto ma non commento, da avvocato lo avrei fatto. E prendo atto che ora per un partito politico sarà difficile svolgere attività politica”.

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a chi gli chiedeva un commento sulla sentenza di Genova del tribunale del riesame che ha accolto il ricorso della procura sul sequestro dei fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010 per cui sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l’ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti.

“Da presidente del consiglio mi è difficile commentare” la sentenza, “confido che siano trovate soluzioni alternative e “prendo atto che per un partito politico, qualunque partito politico, non solo la Lega, diventa difficile svolge attività politica senza risorse finanziarie”.