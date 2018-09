Viminale. 130 donne muoiono ogni anno per violenze. Avv. Anania: “Parlarne e denunciare a primi segnali”

Agenpress – Cresce la violenza sulle donne in Italia e, secondo Eures, 3 volte su 4 le violenze avvengono nel nucleo familiare da parte di mariti, compagni o parenti. L’avvocato Elisa Anania evidenzia l’urgenza di affrontare la problematica in modo deciso da parte sia delle istituzioni e sia da parte delle vittime di violenze. E di vitale importanza quindi denunciare alle forze dell’ordine e rivolgersi ai centri di assistenza.

Sono più di 130 le morti per a causa delle violenze sulle donne ogni anno in Italia, come dai dati dell’ultimo rapporto del Ministero dell’Interno. I femminicidi si consumano ogni anno, soprattutto all’interno delle famiglie da parte del marito, del compagno o di altri componenti del nucleo familiare. Come da dati Eures, in 3 casi si 4 le violenze avvengono fra le mura domestiche. I dati che analizzano la sicurezza nel Paese dal primo di agosto del 2017 e il 31 luglio del 2018 , mostrano un trend decrescente delle denunce di stalking negli ultimi anni. Se da un lato il numero delle violenze sono sempre alte, è preoccupante dall’altro lato il fatto che le donne in molti casi non denuncino l’accaduto perché sembrerebbe percepito come atto che non porta a conseguenze concrete ed immediate.

Così l’Avvocato Elisa Anania ad evidenziare il dramma e l’urgenza d’intervento:“ il primo passo fondamentale in questi casi è comprendere che non si è soli, in quanto si trova un aiuto concreto ed immediato presso i centri di antiviolenza diramati in tutto il Paese. E’ importante condividere il problema con una persona di fiducia, per confrontarsi e per avere un sostegno, non accumulando paure e disagio psicologico. Seppur può apparire difficile o non risolutivo, è fondamentale avere il coraggio di rompere il silenzio della vergogna e denunziare il fatto all’autorità. Solo in questo modo le autorità entreranno a conoscenza della situazione di modo di avviare le indagini per ottenere un provvedimento del giudice.

Conclude Anania: “ Dietro ai numeri apparentemente in calo relativi alle denunce di stalking, c’è un mondo ampio e sommerso di donne vittime di violenza, restando nell’anonimato. Bisogna dare voce alle donne che continuano a sopportare i soprusi e a non denunciare, per sradicare questo forte fenomeno culturale”.