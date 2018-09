Apertura festive dei negozi. “Si va verso le chiusure domenicali, con alcune deroghe”

Agenpress – “Si va verso le chiusure festive e domenica con possibilità di alcune deroghe che saranno definite nelle prossime settimane”.

Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti Michele Dell’Orco, spiegando che il percorso per mettere a punto il ddl è stato definito in commissione Attività produttive e per rivedere le liberalizzazioni del governo Monti sugli orari di apertura dei negozi.

“Tuteleremo chi lavora nei centri commerciali e i piccoli negozianti distrutti dalla grande distribuzione. Una battaglia iniziata nel 2013 che finalmente prende forme definite”, ha proseguito il sottosegretario.

“La Lega ha incardinato la proposta di legge, a prima firma Saltamarini, che disciplina gli orari di apertura degli esercizi commerciali”, ha detto la capogruppo della Lega in Commissione Attività Produttive della Camera, Giorgia Andreuzza.

“Come promesso da Salvini, anche su questo tema passiamo dalle parole ai fatti. Le liberalizzazioni introdotte dal Governo Monti nel Decreto ‘Salva Italia’ non hanno prodotto gli effetti sperati. Occorre dunque una rivisitazione della normativa che da una parte non penalizzi il commercio, in particolare quello di prossimità e le botteghe storiche e, dall’altra, restituisca ai cittadini e alle famiglie una dimensione socio-economica più a misura d’uomo, riscoprendo il gusto e il valore della domenica e delle festività”.

Sulla questione si è espressa anche Confesercenti: “Fondamentale è passare dalla deregulation totale a un minimo di regolamentazione per correggere una distorsione che ha compresso i diritti di piccoli imprenditori e di lavoratori senza alcun vero vantaggio per economia ed occupazione, visto che ha causato indirettamente la chiusura di almeno 50mila negozi. La proposta di legge di iniziativa popolare, promossa da Confesercenti con Cei, è in Parlamento ormai dal 2013: ci auguriamo che, dopo cinque anni, i 150mila firmatari abbiano finalmente una risposta”.