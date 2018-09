C.destra, Maullu (FI): “Si analizzi ogni proposta che miri a superare l’attuale stallo”

Agenpress. “La riflessione politica di Giovanni Toti merita di essere analizzata con attenzione. La domanda è semplice: quale genere di centrodestra può competere efficacemente in un momento come questo, in cui due grandi polarità – Lega e Cinque Stelle – si ritrovano a dover coesistere all’interno dello stesso ambito di governo?

Ciò che serve è un progetto politico, una riflessione più ampia di quella limitata a un centrodestra frazionato e in crisi. Qualsiasi proposta che tenda a superare l’attuale stallo del centrodestra per poterlo riportare al governo in forma unitaria merita di essere analizzata senza nessun pregiudizio, ma con grande lucidità politica.

Non bisogna pensare che si tratti di un attacco o un atteggiamento di lesa maestà alla dimensione attuale del centrodestra, perché la realtà dei fatti è evidente: fingere di non vedere la crisi di fronte a partiti che sono quotati al 30% l’uno significa evitare di analizzare i bisogni autentici del nostro elettorato.

Si può condividere o meno il pensiero di Giovanni Toti, ma senza dubbio, a lui vanno riconosciuti coraggio, coerenza di idee e lucidità politica”.