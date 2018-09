Energia e sostenibilità come driver di sviluppo: Davide Crippa a Cernobbio per presentare gli obiettivi del Governo

Agenpress. L’On. Davide Crippa, Sottosegretario di Stato al Ministero allo Sviluppo Economico, parteciperà alla 44esima edizione del Forum “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, che si terrà a Cernobbio dal 7 al 9 settembre 2018, nella sessione “Alimentare il futuro: energia e sostenibilità come driver di sviluppo”, in programma nel pomeriggio di sabato 8 settembre 2018.

Durante la sessione si approfondiranno, tra gli altri, i temi della sostenibilità energetica, della riduzione delle emissioni, della transizione verso fonti pulite, rinnovabili e verso la mobilità elettrica.

“I nostri obiettivi sono di arrivare nel 2050 con il 100% di energie da fonti rinnovabili per alimentare sia il settore termico che quello elettrico, ridurre i consumi finali di energia del Paese in tutti i settori ed incrementare fortemente l’utilizzo di energia elettrica. Il modo più efficace per raggiungere tali obiettivi è attraverso un programma di sviluppo industriale fondato sulla stretta collaborazione tra imprese e sistema di ricerca, in grado di sollecitare e sostenere gli investimenti del sistema produttivo italiano e la creazione di posti di lavoro nei prossimi 20 anni”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario Crippa.