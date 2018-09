Insediata al Mise Commissione su contratto di servizio Rai

Agenpress. Si è insediata nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico la Commissione Paritetica prevista all’articolo 22 del Contratto di servizio Rai. La Commissione – composta da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai – ha l’obiettivo di definire le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel Contratto, in coerenza con l’evoluzione dello scenario di riferimento e gli opportuni interventi per risolvere difficoltà di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti.

La Commissione ha preso atto della puntuale applicazione degli obblighi sino a oggi previsti e – alla luce dei rinnovati assetti dell’azienda – ha concordato sulla opportunità di rimodulare la tempistica per la presentazione da parte di Rai del piano industriale e dei collegati piano editoriale, piano news, piano di gestione delle risorse umane e del progetto di un nuovo canale in lingua inglese, con l’obiettivo di lasciare alle parti competenti il tempo necessario per definire e valutare in maniera adeguata piani di rilevante complessità strategica destinati a delineare il futuro del servizio pubblico.