Paragone (M5s): “l’attacco di Confindustria al decreto dignità, è un attacco che viene da una confederazione che ha paura del cambiamento”

Gianluigi Paragone, Senatore del M5S, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus

Agenpress. Tutti ci stiamo accorgendo – dichiara Gianluigi Paragone – che al di fuori della politica c’è un potere che ancora oggi non si rassegna al fatto che ci sono persone nuove che loro non conoscono, che si sono messe in testa l’idea di partire dal basso.

Guardate l’attacco di Confindustria al decreto dignità, è un attacco che viene da una confederazione che evidentemente ha paura del cambiamento.

Quando sento il presidente di Confindustria Boccia dire che bisogna tenere i conti in ordine, vorrei dirgli: tu sei lo stesso che non è riuscito a controllare nemmeno i conti de Il sole 24 ore?

La Confindustria che dal Veneto fa partire il canto di dolore ha dentro il signor Zoppas che forse ha delle responsabilità quantomeno a Consoli di Banca Veneto.

Quando io dico Zoppas vi vengono in mente gli elettrodomestici, invece non fa questo, fa acque minerali. Ormai il business di uno come Zoppas è Acqua San Benedetto, siamo dentro ancora alle concessioni.

Dismettono la parte imprenditoriale dove c’è il rischio d’impresa e poi si fanno forti di questa politica imprenditoriale che si regge sulle concessioni con rischio pari a zero.

Ogni tanto a questi imprenditori bisogna ricordare la loro carta d’identità, chi sei signor Zoppas e cosa hai fatto prima? Quando sono venute giù le banche venete, tu Zoppas hai preso o no dei prestiti a condizioni di vantaggio? Te ne sei andato via prima sì o no? E’ vero o no che sei tra i multati da Banca d’Italia.

Ci sono tutta una serie di relazioni per cui tu capisci che hanno paura del cambiamento. Dicono che la politica del governo è para marxista? E’ la classica cretinata che sparano per difendersi. Il più marxista sono loro che ormai si sono dimenticati del rischio d’impresa, fanno pagare il rischio ai cittadini”.