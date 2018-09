Salvini apre in diretta Fb lettera procura di Palermo. “Non mi ritengo né sequestratore né eversore”

Agenpress – “Mi è appena arrivata al Ministero una busta chiusa dal Tribunale di Palermo. Chissà per cosa sarò indagato oggi. Che dite la apriamo insieme?”.

Così il ministro del’Interno Matteo Salvini nella diretta Facebook in cui ha aperto l’avviso di garanzia per il caso Diciotti, consegnato dai carabinieri.

“Non mi ritengo né un sequestratore né un eversore. E magari mi assolvono”, dice, poco prima di aprire il plico.

“Qui c’è la certificazione che un organo dello Stato indaga un altro organo dello Stato, con la piccolissima differenza che questo organo dello Stato, pieno di difetti e di limiti, per carità, è stato eletto, altri non sono eletti da nessuno”.

“Grazie ai magistrati, grazie al procuratore di Genova, grazie a tutti: mi date solo più forza”, ha aggiunto facendo riferimento anche alle “correnti” della magistratura, “correnti di destra, di sinistra in un ruolo come quello della magistratura – ha detto – non hanno senso, perché la magistratura emette sentenze, decide della colpevolezza e dell’innocenza”. “Non ce l’ho con nessuno, sono sereno nel mio ufficio e non mi ritengo né un sequestratore né un eversore”.

La Procura di Palermo ha trasmesso al tribunale del ministri del capoluogo siciliano il fascicolo d’indagine sul caso Diciotti, chiedendo ai giudici di svolgere le indagini preliminari nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini che è stato iscritto nel registro degli indagati per sequestro di persona aggravato.

I magistrati palermitani hanno modificato le contestazioni ipotizzate inizialmente dalla Procura di Agrigento nei confronti del ministro Matteo Salvini contestandogli il reato di sequestro di persona aggravato. Il capo di Gabinetto Piantedosi non risulta indagato.

“C’è poi l’altra sentenza in cui mi sequestrano soldi che non ci sono per fatti avvenuti molti anni fa… mi viene il sospetto che qualcuno che ha voglia di fermare Salvini, la Lega e la voglia di il cambiamento del popolo italiano. Non ci fermeranno”, ha detto ancora Salvini.

“Apprezzo il lavoro dei tantissimi giudici che fanno obiettivamente, onestamente ed efficacemente il proprio lavoro di lotta alla corruzione, alla mafia, agli sprechi: giù il cappello. Capisco un po’ meno quei pochissimi giudici che si proclamano di sinistra, così come li capirei poco se si proclamassero di destra, e in base a questa loro cultura politica e partitica emettono sentenze”.

“Chi decide della vita altrui, della colpevolezza e dell’innocenza e si proclama di destra o di sinistra, secondo me perde di libertà e autorevolezza”, ha aggiunto.

“Questo ministro è stato eletto da voi, cioè a questo ministro voi avete chiesto di controllare i confini, di controllare i porti, di limitare gli sbarchi, di espellere i clandestini: me lo avete chiesto voi, quindi vi ritengo amici e complici, altri non sono eletti da nessuno – ha aggiunto esibendo l’avviso di garanzia – e non devono rispondere a nessuno”.

“Sono pronto ad andare dai magistrati domani, a farmi ascoltare: mi costituisco”.

. “Mi accusano di sequestro di persona – ha aggiunto – e i migranti in gran parte si sono dileguati”. “Sono preoccupato? No. Né per questa vicenda né per quella di Genova” sui fondi della Lega. “Non mollo, finché me lo chiedono gli italiani”, ha aggiunto. “E se domani in Italia dovesse arrivare un’altra nave di clandestini, in Italia non sbarca”.

Da fonti del Viminale s apprende che dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia Salvini, intende avvalersi della difesa dell’Avvocatura dello Stato.