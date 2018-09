A Milazzo (ME), il 14 settembre 2018, la Conferenza Stampa del Film “Franchitto – Io non ho paura”

Agenpress. A Milazzo (ME), nella Sala Comunale, il 14 settembre 2018, alle ore 11.00 , si terrà la Conferenza Stampa, in seguito all’inizio delle riprese del film “Franchitto” , sotto titolo “Io non ho paura” , prodotto dal Laboratorio “La Fucina del Sud”, in collaborazione con l’ Associazione Ermitage. Un Film scritto e sceneggiato da Giusy Venuti e Franco Arcoraci con l’amichevole partecipazione di Mario Falcone.

Alla Conferenza Stampa di presentazione parteciperanno, Giusy Venuti, Mario Falcone, che ha contributo alla sceneggiatura del film , l’attore Rosario Petix , l’aiuto regista Tony Gangitano , il Sindaco di Milazzo, l’Avvocato Giovanni Formica , il Presidente del Consiglio Comunale, Dottor Gianfranco Nastasi , addetti ai lavori e giornalisti.

Le riprese inizieranno dal giorno 17 settembre 2018 . Per cinque settimane, i Comuni di Milazzo , Spadafora , Oliveri e Barcellona Pozzo di Gotto, diventeranno lo scenario nel quale sarà ambientato il film che narra la vicenda storica di un poliziotto, Franco Arcoraci , conosciuto e temuto nell’ambiente delinquenziale con il nome di “Franchitto” che ha operato a partire dagli anni 90 , per circa 25 anni , a Barcellona Pozzo di Gotto presso il commissariato di P.S. squadra investigativa e che, con coraggio, ha sfidato la criminalità, ossia la mafia , che affligge quotidianamente gli abitanti delle cittadine del messinese.

Il film, liberamente ispirato alla storia di Franco Arcoraci, detto “Franchitto”, è interpretato dall’attore Rosario Petix che interpreta la parte dell’ assistente Franco D’Onofrio (nome d’arte).

Il film si prefigge la finalità di veicolare un messaggio pedagogico e culturale che, nel porre in luce la crudeltà spietata dell’organizzazione criminale più nota al mondo, insegni ai giovani che è possibile combatterla non temendola ma fronteggiandola con la cultura della giustizia , della legalità , dell’amore e del progresso civile ed umano . La storia vuole mostrare l’impegno delle forze dell’ordine e di Franchitto , un poliziotto che vive tra la gente comune divenendone amico e confidente , prendendo atto, tuttavia, che proprio tra la gente comune si nascondono i piccoli e i grandi criminali che, ogni giorno , nel silenzio , inquinano i territori e la popolazione con atti di terrore e di violenza psicologica. La mafia vive nascosta in mezzo alla gente comune e, per tanti, diventa quasi un vanto farne parte, ritenendola un fenomeno socialmente corretto e, addirittura , per taluni, la vera alternativa allo Stato, dal quale si sentono abbandonati . La mafia può considerarsi un albero le cui radici sono ben radicate e si diramano per tutta la Sicilia fino arrivare nelle grandi città del Nord Italia, dove sono collocate le sedi organizzative e la testa pensante dell’organizzazione criminale.

A Barcellona Pozzo di Gitto, che è noto come punto di collegamento strategico tra la mafia messinese e la mafia palermitana, vive l’organizzazione più cruenta e spietata della Sicilia. Giustizia e malavita si scontrano , ma spesso si amalgamano con l’omertà e il malaffare, che diventa quello che si può definire l’unico sostentamento di una terra che si sente abbandonata , non per propria scelta. Le scene del film evidenziano , da un lato , la bellezza dei luoghi e, dall’altro, il male , che è attecchito nelle abitudini di chi vi abita e dentro le coscienze di chi lo esercita. Franchitto incarna il poliziotto che vive nella strada e cerca di combattere la mafia sul piano dei costumi e della mentalità che la connotano. Minacce, attentati , arresti importanti si susseguono nelle scene del film , che pone in luce la vera identità, mai narrata, della mafia, che nessuno conosce e che si esprime nei comportamenti quotidiani delle persone, in quanto ha messo radici nelle abitudini di vita e, pertanto, nell’agire quotidiano delle persone .

Viene evidenziato nel film che i mafiosi, come sostiene Franchitto , sono l’esercito di qualche generale che comanda, di cui esegue gli ordini per qualche migliaio di euro al mese: incute terrore, commette reati di estorsione nell’intera Sicilia. Franchitto si trova di fronte a questa realtà, di cui non ha paura e che deve combattere. La Sicilia è una terra che, da circa duecento anni, vive in tal modo.