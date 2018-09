Bellanova (PD): “Per il Mezzogiorno classi dirigenti di qualità e non discorsi retorici e vaghi come quelli di Conte”

Agenpress. “Aver cura del Mezzogiorno: questo il senso profondo della politica di cui c’è enorme bisogno. E’ questa la vera sfida cui devono dare risposte le forze politiche, le classi dirigenti meridionali e settentrionali, il sistema-paese, i territori meridionali.

Perché anche tra le nostre fila abbiamo nutrito chi, governando a sud, ha preferito coltivare e alimentare a dismisura le emergenze alle quali attaccarsi piuttosto che affrontare radicalmente problemi e contraddizioni. E’ un punto dirimente.

Noi, e quando dico noi penso al mio partito, abbiamo bisogno di classi politiche e dirigenti che, avendo come obiettivo irrinunciabile la qualità e il futuro del sistema-paese, siano consapevoli fino in fondo di quanto questo obiettivo sia legato a doppio filo alla qualità del futuro del Mezzogiorno. Non è chiedendo più risorse a prescindere o regalando un futuro di assistenzialismo e di inoperosità, come di fatto rischia di essere il reddito di cittadinanza, che facciamo gli interessi del mezzogiorno.

Avere cura del Mezzogiorno di certo non è l’obiettivo che ha in testa la Lega, che al sud ha solo drenato voti. No alle scorciatoie, ad una ulteriore frammentazione del sistema- paese, al rancore sociale e al velleitarismo politico che scarica sul mezzogiorno una debolezza strutturale che è italiana. E’ necessario uno scatto di visione, capace di indicare una prospettiva e di connettersi con le nuove generazioni. Questo è il compito del PD. E da qui si riparte per costruire l’alternativa”.

Così la Senatrice Teresa Bellanova, capogruppo Pd Commissione Attività Produttive, componente Segreteria Nazionale Pd con delega al Mezzogiorno, che stasera a Ravenna-Festa nazionale dell’Unità, concluderà il dibattito “Cresce il Mezzogiorno Cresce l’Italia”, con Carmelo Barbagallo, Vincenzo De Luca, Claudio De Vincenti, Marco Leonardi, Mauro Lusetti, Boris Mantova, Giorgio Merletti.

“Per il Mezzogiorno”, prosegue la Senatrice, “non abbiamo bisogno di Leggi speciali o di discorsi vaghi come quelli del Presidente Conte ma di classi dirigenti all’altezza, che significa anche capacità del rinnovamento cui noi siamo chiamati, e di proseguire nel lavoro avviato in questi anni e che continua a dimostrare la sua efficacia. Nella Legge di Bilancio 2018 e nel Decreto Mezzogiorno sono già indicate le misure e la strategia che fa bene al Sud e che soprattutto considera il Mezzogiorno una leva fondamentale per la qualità del sistema-paese. Noi abbiamo invertito la formula stantìa e abusata che diceva: se cresce l’Italia cresce il Sud e abbiamo affermato esattamente il contrario: l’Italia cresce se cresce il Mezzogiorno.

D’altra parte leggo stamane che il Ministro Di Maio intende confermare Industria 4.0 e il taglio del cuneo, rifinanziare i contratti di sviluppo, la legge 181 sulle aree di crisi, il fondo di garanzia per le imprese meridionali, le misure di carattere fiscale, il bonus Sud per l’occupazione stabile e nelle scorse settimane la Ministra Lezzi si era detta entusiasta di Resto al Sud. Peccato che nella scorsa legislatura tutto questo abbia incontrato non solo la loro opposizione ma spesso il loro disprezzo parlamentare e politico. Un’opposizione rozza e a prescindere che ha causato al Paese un danno enorme.

Da questo punto di vista la vicenda Ilva è un paradigma esemplare, checché ne possa dire oggi il presidente Conte, che al netto di belle frasi e retoriche varie nel suo discorso alla Fiera del Levante non ha detto nulla”.