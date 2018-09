On. Gardini (FI-Ppe) a Renzi: con il suo 18% si occupi di politica e non di magistratura

Agenpress. Renzi stia attento a non vedere la pagliuzza nell’occhio altrui perdendo di vista la trave che alberga in casa sua.

Cercare di combattere Salvini sul piano della magistratura significa che a sinistra non hanno ancora capito la lezione che la presa del potere non può avvenire per via giudiziaria ma deve necessariamente passare attraverso il consenso popolare espresso nelle urne.

Dall’alto del proprio 18 per cento forse Renzi farebbe meglio a occuparsi di politica: meno slogan meno invettive e meno battute contro gli avversari politici e più proposte percorribili.

Così Elisabetta Gardini di Forza Italia