On. Gianfranco Librandi (Pd): M5S-Lega, il complotto per non tornare al voto

Agenpress. Purtroppo tocca dar ragione a Bonafede non esiste nessun complotto per far saltare il rapporto M5S-Lega, perché il complotto è quello M5S-Lega per non tornare al voto e per gestire per 5 anni il Paese. Un complotto per far saltare il centrodestra e destrutturare il centrosinistra.

Gli italiani hanno la possibilità di metter loro i bastoni tra le ruote: votando alle Regionali e alle Europee contro questo corso deviante, votando con ragionevolezza le forze responsabili e democratiche di questo Paese.

Lo afferma Gianfranco Librandi, deputato del Pd.