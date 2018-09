Report Tecnocasa: Stock mutui al massimo dal 2011

Agenpress. Nel primo trimestre 2018 si è registra uno stock di mutui in essere pari a 314.971 milioni di euro, aumentato sia rispetto al trimestre precedente (+0,46%) sia in relazione allo stesso periodo dell’anno scorso (+2,5%). E’ quanto emerge da un report dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa che ha analizzato i dati di Banca d’Italia relativi allo stock di mutui in essere concessi alle famiglie italiane per l’acquisto dell’abitazione.

Il dato consolida la crescita del monte finanziamenti in corso dal 2014; è stato raggiunto il valore più alto di sempre (nel 2011 lo stock mutui cubava 313.864 mln di euro). Si evidenzia anche che a seguito alle dinamiche di erogazioni dell’ultimo triennio la composizione è in buona parte di finanziamenti a tasso fisso, il che presuppone un minor rischio in capo agli istituti eroganti e di conseguenza una migliore offerta per i nuovi futuri richiedenti. Si delinea quindi uno scenario favorevole al proseguimento della crescita nei prossimi trimestri.