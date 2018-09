Salvini: “I sondaggi dicono che saremmo il primo partito. Non faccio calcoli, non ho intenzione di andare all’incasso”

Agenpress. “Non credo ai sondaggi in linea di principio, dicono che saremmo il primo partito in Italia: il mio sondaggio lo faccio quotidianamente, ma non faccio calcoli su quello che mi conviene e quello che non mi conviene. Non ho alcuna intenzione di andare all’incasso adesso. Non guardo i sondaggi ora che danno la Lega primo partito.

Io il sondaggio lo guarderò fra cinque anni” lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. “Farò tutto quello che è umanamente e politicamente possibile perché il governo esaurisca il contratto firmato con gli italiani per i prossimi cinque anni. Non mi interessa andare all’incasso adesso e lasciare il Paese nell’instabilità. Mi interessa di più dimostrare che quello abbiamo promesso faremo”.