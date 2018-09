Berlusconi ai giovani. Il futuro non può essere affidato al governo precario Lega-M5S

Agenpress – “Ci sarà un futuro di centro-destra nel quale Forza Italia avrà un ruolo decisivo. E sarete proprio voi ragazzi ad esserne protagonisti, perché Forza Italia è il futuro ed è un futuro liberale che farà ripartire l’Italia. A tutti voi, alle vostre famiglie, un abbraccio affettuoso e l’augurio di realizzare i sogni più belli che ognuno di voi porta nel cuore”.

Lo scrive Silvio Berlusconi in un messaggio di saluto alla manifestazione Everest018, il Campus nazionale dei giovani di Forza Italia in corso a Giovinazzo.

Ma “il futuro non potrà̀ essere affidato all’attuale precario governo giallo-verde, se non facendo pagare al Paese un prezzo molto grave. Ci sarà un futuro di centro-destra nel quale Forza Italia avrà un ruolo decisivo”.

“In un fine settimana che, soprattutto in una bellissima regione come la Puglia potrebbe essere dedicato ancora al mare, al sole, alla vacanza, il fatto di trovare tanti giovani che si impegnano in modo serio e costruttivo a parlare di cultura e politica di centro-destra e? un ottimo segnale per il futuro”.

“Il ruolo dei giovani è ovviamente decisivo per la politica in generale e per Forza Italia in particolare – non solo perché le giovani generazioni sono quelle che pi§ scontano gli errori del passato recente – i drammatici dati sulla disoccupazione giovanile sono lì a dimostrarlo – ma anche perché il futuro che stiamo costruendo sarà il mondo nel quale loro dovranno vivere, lavorare, creare nuove famiglie. Questo futuro non potrà?essere affidato all’attuale precario governo giallo-verde, se non facendo pagare al Paese un prezzo molto grave”.