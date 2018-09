Caos treni, Codacons presenta esposto in Procura per interruzione di pubblico servizio

Agenpress. Il caos dei treni che venerdì e sabato ha colpito l’intero comparto ferroviario finisce all’attenzione della magistratura. Il Codacons depositerà infatti domani un esposto alla Procura della Repubblica di Roma chiedendo di aprire una indagine sui gravi disagi che hanno coinvolto negli ultimi due giorni migliaia di passeggeri a causa dei problemi registrati sulla rete.

“Chiediamo alla Procura di indagare alla luce della possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio – spiega il presidente Carlo Rienzi – Nell’esposto chiediamo inoltre di puntare l’attenzione sulla manutenzione relativa alla rete ferroviaria, per capire se ci siano state omissioni o negligenze, anche alla luce dei tanti problemi tecnici che frequentemente si registrano in Italia non solo nel trasporto locale ma anche sull’Alta Velocità”.

L’associazione inoltre pubblicherà domani sul proprio sito internet il modulo attraverso il quale tutti i passeggeri coinvolti nei disagi potranno chiedere a Trenitalia e Ntv il risarcimento dei danni subiti e il rimborso integrale del biglietto.

“E’ essenziale che le due società ferroviarie aprano un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori per giungere a indennizzi equi in favore delle vittime dei disagi ferroviari – prosegue Rienzi – In caso contrario saranno inevitabili le azioni legali in sede civile e penale per i gravi danni perpetrati agli utenti”.