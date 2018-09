Castellammare di Stabia. Scarcerato il branco che violentò una 12enne

Agenpress – Sono stati scarcerati i tre minorenni che lo scorso aprile hanno violentato una ragazzina di 12 anni nella periferia di Castellammare, nel Napoletano. Dopo tre mesi di detenzione sono stati trasferiti in una comunità di recupero. “Hanno manifestato la volontà di studiare e lavorare”, affermano i loro legali che chiedono la messa alla prova, l’istituto previsto dal codice minorile che prevede la sospensione del processo e l’estinzione del reato in caso di esito positivo del percorso di rieducazione.

La 12enne aveva deciso di denunciare gli abusi dopo un mese di silenzio perché convinta da insegnanti e genitori: docenti e familiari, preoccupati per le sue condizioni emotive visibilmente alterate, erano riusciti dopo molte insistenze a farsi raccontare l’accaduto. La vittima ha raccontato di aver accettato un invito a fare un giro in motorino con un ragazzo, il più grande dei tre. Una volta insieme, lui l’ha portata in un luogo appartato, in campagna, e lì sono avvenuti gli abusi anche da parte di altri due adolescenti.

I giudici avrebbero ritenuto affievolite le esigenze cautelari a carico dei ragazzini che hanno tra i 14 e i 16 anni alla luce del percorso effettuato con educatori e psicologi durante il periodo trascorso in cella e anche in considerazione dell’incidente probatorio nel corso del quale tutti e tre hanno ammesso i fatti e chiesto scusa alla vittima.

I giudici hanno disposto la misura del collocamento in comunità per i tre indagati. Due di loro avevano già lasciato il carcere a luglio ed erano agli arresti domiciliari, il terzo è uscito soltanto un paio di giorni fa. I tre attenderanno in una comunità per minori la celebrazione del processo a loro carico, fissato per novembre. La prima udienza del processo, che si celebrerà con rito abbreviato, è fissata per il 27 novembre. Appresa la notizia, la famiglia della vittima ha deciso di trasferirsi al Nord.