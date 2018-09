Manovra. Tria. Non si può fare tutto subito. Inutile sforare deficit se risorse vanno a spread

Agenpress – Il governo punta ad una manovra equilibrata nel senso che “non punta a far partire una riforma forte senza le altre, perchè sarebbe una manovra squilibrata che non considera che tutte le parti – rafforzamento stabilità sociale, l’avvio della riforma fiscale e lancio del grande piano di investimento – si tengono e non tutto si può fare subito”. Così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria parlando alle Tv a Cernobbio.

E rispondendo ad una domanda su come farà a conciliare le riforme proposte dai partiti e la solidità dei conti pubblici ha detto che “si concilia nel senso che le riforme annunciate dal governo hanno una prospettiva di legislatura. Quindi partiranno gradualmente, partiranno più o meno tutte con una prima fase, con un equilibrio che non è di tipo politico, accontentare un pezzo o un altro, ma un equilibrio che dipende dalla strategia di politica economica, perché una riforma si regge anche sull’altra”.

Lo sguardo del governo – ha poi aggiunto – “è alla strategia economica che sarà sviluppata nel corso della legislatura nel rispetto dei vincoli di bilancio, rispetto che fa parte della stessa strategia di politica economica”.

“E’ inutile cercare 3 miliardi in più di deficit se poi ne perdiamo altrettanti sul mercato” con il rialzo dei tassi sui titoli pubblici, ha detto ancora spiegando che “le riforme saranno fatte nei limiti delle risorse che saremo in grado di trovare nel bilancio pubblico e nei limiti di quello che saremo in grado di concordare con l’Ue”. Le regole “vanno rispettate, ma il problema non è questo: l’indebitamento netto sarà commisurato anche all’interno della libertà che ci consentono i mercati”.

Meglio parlare della crescita che del deficit: e l’1,6% è più un obiettivo legato al Pil per il governo, spiega ancora. “Se iniziassi il mio intervento dicendo che l’obiettivo è quello dell’1,6% cosa pensereste voi? Probabilmente penserebbero che stia parlando dell’indebitamento netto. Questo automatismo rappresenta una deviazione cognitiva che rischia di impoverire il nostro ragionamento e soprattutto il Paese in termini di visione e prospettive”. “Vorrei parlare di obiettivo di crescita dell’1,6% – ha invece detto Tria – questo è l’obiettivo del governo, anche se è vincolato questo al rispetto di alcune condizioni di bilancio che bisogna rispettare”.

Ridurre il gap di crescita con l’Europa ”ma non con deficit spending”, ha aggiunto dimostrando che “negli ultimi 10 anni l’Italia cresce di un punto in meno della media dell’economia europea. A volte ha un pil negativo a volte stagnante a volte positivo, ma la distanza è sempre quella. E’ una divergenza crescente rispetto all’Europa. E quindi pone il problema che le politiche adottate non hanno ridotto questo gap”.