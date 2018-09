Maroni (Lega). Salvini vincente. Complimenti al Capitano! Sui fondi cosa mai vista

Agenpress – “Quella di Salvini è una Lega che vince, è una Lega dinamica, una Lega forte, che sa imporre le proprie battaglie. Quindi, complimenti al Capitano!”.

E’ quanto dice Roberto Maroni intervistato da “Stasera Italia week end” su Rete 4. “Questa storia dei 49 milioni, per una presunta distrazione di fondi di 800 mila euro è una cosa che non si è mai vista. Detto questo, e mi auguro che quando si arriverà in Cassazione venga cancellata, c’è la questione del sequestro cautelare di 49 milioni di euro. La strada che Salvini ha deciso di intraprendere è quella giusta, cioè di creare un nuovo soggetto politico e anche giuridico che possa fare politica: altrimenti la Lega chiude, e questo non è accettabile. Non sarebbe democrazia”.

“C’è stata per ora una sentenza in primo grado. Ricordo che la Costituzione italiana dice che c’è la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva quindi, anche quelli che sono stati condannati in primo grado, Bossi in particolare, è da ritenersi innocente fino alla sentenza definitiva”.

In merito al futuro del centrodestra e all’alleanza Lega – Movimento 5 Stelle, Maroni ha commentato: “Vedo un grande spazio nel centrodestra: nel prossimo anno partirà la Terza Repubblica con qualcosa di nuovo. Forza Italia e la Lega diventeranno qualcosa di diverso, ma rimarranno però i temi: quelli dell’economia, della crescita, dello sviluppo del Nord, della questione settentrionale con nuovi protagonisti, anche con nuovi soggetti politici. Questi temi continueranno dunque ad essere presidiati nell’area del centrodestra, ma non hanno niente a che vedere con i grillini”.