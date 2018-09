Lezzi (M5S). No Tap, ci liberiamo da Putin e dalla Russia. Pace fiscale non è un condono

Agenpress – “E’ sempre più evidente che si tratta di un’opera che non è strategica né per la Puglia né per l’Italia, coprirebbe il 2% del fabbisogno nazionale e dunque in questo modo certo non ci ‘liberiamo’ dalla Russia e da Putin. A questo riguardo è bene ricordare che Tap è partecipata dalla russa Gazprom”.

Lo dice la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, in una intervistata a La Stampa. “Col presidente Conte abbiamo approfondito tutti gli aspetti di questa vicenda, lui stesso ha voluto ascoltare le associazioni e i rappresentanti dei territori e le loro istanze. Credo che oramai i termini della questione siano chiari e che, dopo il necessario confronto con gli alleati della Lega, sia matura una decisione”.

Sulla pace fiscale “non parliamo di condono, inoltre non si farà una pace fiscale con chi ha un arretrato di 5 milioni. Abbiamo immaginato invece una misura di questo tipo per i piccolissimi imprenditori che, per anni magari sono stati contribuenti fedeli, ma che durante la crisi non sono riusciti a versare le tasse e si ritrovano imprigionati nel sistema Equitalia. È a loro che vogliamo offrire un’altra occasione: si tratta di piccole cifre che però potrebbero consentire a tanti 40-50enni di trovare una nuova occasione”.

Sul reddito di cittadinanza, sottolinea che “procederemo con decisione su un doppio binario. I Centri devono partire con un congruo investimento”, ma “al tempo stesso abbiamo 5 milioni di persone che vivono in povertà assoluta e tra questi oltre un milione e mezzo sono minori. Dobbiamo mettere immediatamente sul piatto risorse per venire incontro a questi giovani: non possiamo perdere questa generazione”.