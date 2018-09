Sen. Saccone (Udc): Di Maio, gaffe su Matera? Sarà preparato sul Contratto di Governo molto meno in geografia

Agenpress. Piena e totale solidarietà al vicepremier Luigi Di Maio. Nel contratto per il governo del cambiamento non era prevista una preparazione in geografia ma soprattutto il Gps non suddivide le città con l’appartenenza regionale.

Vai avanti Gigio e non ti curare di chi ancora non ha capito che, nell’era del sovranismo nazionale, ciò che conta è conoscere i confini nazionali. Ma non chiedeteglieli, per favore”.

Così in un post su Facebook il senatore UDC Antonio Saccone commentando il video che ritrae la gaffe del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio che, rivolgendosi al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, chiede: “Con Matera cosa state facendo?