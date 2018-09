Allarme polmonite. 196 le persone ricoverate, grave un 29enne colpito dalla legionella

Agenpress – Un uomo di 29 anni è stato ricoverato in prognosi riservata a Monza dopo aver contratto il batterio della legionella. Presentatosi al pronto soccorso di Gavardo(Brescia), il giovane è stato poi trasferito all’Ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato sottoposto alla pulizia del sangue tramite “Ecmo”. Le sue condizioni sono gravi ma stabili. Fino a lunedì si sono registrati dodici casi e un decesso con diagnosi accertata di legionella.

Il 29enne bresciano aveva già “un quadro clinico particolarmente complesso”, ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. “Il 70% delle persone colpite da polmonite sono uomini e tendenzialmente persone anziane over 60, con qualche eccezione come questo ragazzo di 29 anni. Tutte le persone compreso questo ragazzo avevano dei quadri clinici particolarmente complessi. Anche questa persona aveva un fisco fortemente debilitato e la polmonite destabilizza un quadro compromesso”.

“A ieri fino alle ore 20 vi sono stati 235 accessi al pronto soccorso, 196 sono le persone attualmente ricoverate, 12 le persone che hanno rifiutato il ricovero o che sono state dimesse, due i decessi, uno con una diagnosi accertata di legionella”, ha aggiunto Gallera riferendo in Consiglio regionale sull’epidemia di polmonite che sta interessando il bresciano.

“In 12 casi, sul numero totale, è stato accertato che si tratta di legionella” ha spiegato l’assessore, che ha aggiunto: “La legionella non si propaga bevendo l’acqua o per contagio tra persone, non vi e’ alcun motivo per chiudere le scuole”.

“Possiamo dire che oggi vi è una curva epidemica in calo, mon ci sono dati che inducono a ritenere che ci siano nuovi casi”, ha sottolineato l’assessore, secondo il quale “non vi è alcun motivo per chiudere le scuole o per non bere l’acqua del rubinetto”.

I soggetti interessati sono al 70% maschi prevalentemente anziani o con patologie che comportano immunodepressione”, ha aggiunto Gallera. “Hanno tendenzialmente più di 60 anni e quadri clinici compromessi. I bambini, i giovani e le persone che non hanno problemi di salute non sono stati colpiti. Lo dico perché oggi aprono le scuole e servono messaggi chiari sul quadro complessivo di come si è sviluppata la malattia”, ha concluso.

Il 29enne ricoverato è stato trasferito a Monza perché la struttura del Bresciano dove è giunto al pronto soccorso non sarebbe stata in grado di garantire il corretto trattamento della malattia. Il San Gerardo ha così inviato immediatamente un’équipe di medici e un’ambulanza a prenderlo. Arrivato in Brianza, il 29 enne è stato posto sotto trattamento in Terapia intensiva con i medicinali del caso e sottoposto a costante pulizia del sangue. Finora i casi di legionella più gravi hanno riguardato persone in età avanzata. In questo caso invece si tratta di un 29enne che, proprio grazie alla sua giovane età, sembra aver maggiori capacità di reagire alle cure.