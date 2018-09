Crollo ponte: “decretone” per Genova sospende mutui. Unc: Governo sospenda anche tributi, rate e canone Rai

Agenpress. Il decretone per Genova, che arriverà in Cdm venerdì, secondo quanto annunciato il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli conterrà “un aiuto alle famiglie in tema di mutui e un aiuto alle imprese con agevolazioni fiscali”.

“Anche se il decreto è decisamente tardivo, considerato che le banche hanno già autonomamente deciso di sospendere le rate del mutuo, il punto è che non basta sospendere i mutui, ma anche gli altri pagamenti, come le utenze telefoniche, eventuali rate da pagare al Fisco e tributi vari” afferma Massimiliano Dona.

“Pensiamo ad esempio al canone Rai. Arera ha sospeso le bollette della luce, ma non poteva sospendere il pagamento del canone di abbonamento televisivo. Non vorremmo che gli abitanti di Genova, non ricevendo in bolletta le ultime rate mensili del canone, fossero poi costretti a pagare con modello F24 le rate residue. Sarebbe una beffa!” conclude Dona.