Mafia Capitale. 18 anni a Buzzi, 14 a Carminati. Riconosciuta l’associazione mafiosa. Le altre condanne

Agenpress – La III Corte d’Appello di Roma, presieduta dal giudice Caludio Tortora, ha riconosciuto l’associazione mafiosa nell’ambito del processo Mondo di Mezzo ribaltando così quanto deciso in primo grado.

I principali imputati sono stati condannati a pene lievemente ridotte rispetto al primo grado. Massimo Carminati a 14 anni e 6 mesi, Salvatore Buzzi a 18 anni e 4 mesi

I giudici hanno riconosciuto l’associazione a delinquere di stampo mafioso, l’aggravante mafiosa o il concorso esterno, a vario titolo, oltre che a Carminati e Buzzi, anche per l’ex braccio destro dell’ex terrorista nero Riccardo Brugia (11 anni e 4 mesi), Claudio Bolla (4 anni e 5 mesi), Emanuela Bugitti (3 anni e 8 mesi), Claudio Caldarelli (9 anni e 4 mesi), Matteo Calvio (10 anni e 4 mesi). Condannati anche Paolo Di Ninno (6 anni e 3 mesi), Agostino Gaglianone (4 anni e 10 mesi), Alessandra Garrone (6 anni e 6 mesi), Luca Gramazio (8 anni e 8 mesi), Carlo Maria Guaranì (4 anni e 10 mesi), Giovanni Lacopo (5 annu e 4 masi), Roberto Lacopo (8 anni), Michele Nacamulli (3 anni e 11 mesi), Franco Panzironi (8 anni e 4 mesi).

Con la sentenza di Appello è stata ribaltata quella di primo grado del 20 luglio 2017 che aveva fatto decadere il 416 bis riconoscendo il sistema di corruttele e individuando solo l’esistenza di due associazioni a delinquere semplici, che avevano come punti di riferimento l’ex terrorista nero e l’ex imprenditore delle cooperative romane, detenuti dal 2014. L’accusa aveva chiesto 26 anni e mezzo per Carminati e 25 anni e nove mesi di carcere per Buzzi, ritenuti a capo dell’organizzazione criminale di stampo mafioso che aveva tenuto sotto scacco uomini dell’imprenditoria, dell’amministrazione e della politica capitolina di tutti gli schieramenti.

“La Corte d’Appello di Roma ha accolto l’impugnazione della Procura generale e della Procura della Repubblica di Roma e ha riconosciuto il carattere mafioso dell’associazione. Questo è il punto di arrivo di un intenso impegno e al tempo stesso di partenza. La consapevolezza dell’esistenza anche a Roma e nel Lazio di forze criminali in grado di condizionare la vita economica e politica e di indurre timore nella popolazione resta il centro di riferimento delle iniziative giudiziarie, che devono necessariamente essere accompagnate dalla crescita della coscienza civile e dal risanamento della struttura della pubblica amministrazione”. Lo afferma in una nota il procuratore generale Giovanni Salvi. Per l’alto magistrato “si è rivelata efficace la scelta organizzativa di costituire un gruppo di lavoro misto della Procura generale e della Procura della Repubblica, al quale va il ringraziamento del mio ufficio”.