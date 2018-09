Ocse. In Italia 30% giovani Neet. Aumentano laureati ma difficile trovare lavoro

Agenpress – In Italia, nel 2017, il 30% dei giovani 20-24enni era senza lavoro, non studiava e non frequentava nessun corso di formazione (i cosiddetti NEET) rispetto a una media del 16% nei Paesi dell’area OCSE. Questa quota varia solo leggermente in base al genere (31% per gli uomini e a 29% per le donne). La quota di NEET è più elevata per i giovani di età compresa tra 25 e 29 anni (34%): raggiunge il 28% tra gli uomini e il 40% tra le donne in tale fascia di età, la quinta percentuale più elevata tra i Paesi dell’area OCSE e partner.

E’ quanto emerge dall’ultima edizione di ‘Education at a Glance 2018’, organizzato dall’Ocse insieme con l’Associazione TreeLLLe presentato oggi alla Luiss. Le persone inattive sono coloro che non hanno un impiego, non seguono percorsi di istruzione e (a differenza dei disoccupati) non sono alla ricerca di un lavoro.

In Italia, l’83% dei 15-19enni è scolarizzato, una quota appena inferiore alla media OCSE dell’85%, e questo tasso di scolarizzazione è relativamente simile in tutte le regioni italiane. Per i giovani adulti di età compresa tra 20 e 29 anni le differenze subnazionali sono molto più ampie: i tassi di scolarizzazione sono inferiori del 10% rispetto alla media nazionale in Basilicata, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Valle d’Aosta e raggiungono almeno il 25% in altre cinque regioni del Paese (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Provincia autonoma di Trento e Toscana).

In Italia, la quota dei giovani adulti (25-34enni) con una laurea è inferiore rispetto agli altri Paesi dell’OCSE. Ciò nonostante, questa quota è aumentata durante l’ultimo decennio dal 19% nel 2007 al 27% nel 2017. Le università italiane attraggono meno studenti provenienti dall’estero rispetto ad altri Paesi. La quota di studenti stranieri in Italia si attesta al 5% rispetto al 6% in totale nell’area OCSE e al 9% nei Paesi EU23. Gli studenti stranieri in Italia sono aumentati del 12% tra il 2013 e il 2016, mentre la quota dei cittadini italiani che studia in altri Paesi dell’OCSE e Paesi partner è aumentata del 36% nello stesso periodo.