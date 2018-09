Renzi: “Di Maio non è solo un bugiardo: è un cialtrone”

Agenpress. Sulla chiusura domenicale dei negozi, che porterà al licenziamento di migliaia di ragazzi, Luigi Di Maio attacca me. Come sempre attacca solo me, chissà perché.

Dice che io non faccio bene il mio lavoro da Parlamentare di opposizione perché mi occupo di altro. Che non sono mai in Parlamento, insomma.

Basta bugie, bisogna rispondere colpo su colpo. Prendete le classifiche di presenza in Aula, senza tener conto delle missioni e delle assenze.

Quando Di Maio è stato all’opposizione ha partecipato a circa il 30% dei voti. Io invece ho partecipato a circa l’80% dei voti.



Dunque possiamo ufficialmente sostenere che Di Maio non è solo un bugiardo: è un cialtrone. E che le sue scelte produrranno licenziamenti e disoccupazione.