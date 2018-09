Tria. Sono favorevole per Tap e Tav. Quest’anno correzione debito dello 0,1%

Agenpress – “Personalmente spero che si facciano, che il problema si sblocchi, che ci sia una soluzione, anche perché si tratta di grandi collegamenti internazionali”.

Lo ha detto il ministro dell’economia Giovanni Tria parlando alla Summer School di Confartigianato di Tav e Tap.

“Nell’anno in corso ci sarà una correzione del debito dello 0,1%, vedremo gli ultimi dati. Siamo nella stabilizzazione”, ha aggiunto ribadendo che l’obiettivo del governo è iniziare a ridurre il rapporto debito Pil e non avere un peggioramento strutturale del bilancio “ma anzi un miglioramento”. Il governo presenterà la Nota al Def il 27 settembre. Il Def di aprile fissava il debito 2018 al 130,8% del Pil in calo dal 131,8% del 2017.

Su Cassa Depositi e Prestiti “non so se debba diventare una nuova Iri, ma non deve essere una nuova Gepi, con interventi in imprese più o meno decotte”.

“È un soggetto partecipato dal MEF ma privato, la sua azione deve essere correlata al calcolo economico – ha chiarito Tria – Altrimenti rientrerebbe nella amministrazione pubblica e ci sarebbe un salto nel rapporto debito PIL che non voglio neppure pensarci. Bisogna stare attenti a come si usa questo strumento potentissimo. È in un certo senso il nostro fondo sovrano ma staccato dalla pubblica amministrazione”.

“Oggi c’è una complessità di aliquote, aliquote alte, e una massa di Tax expenditures. Non si capisce mai chi vince e chi perde”, ha detto ancora.

“La flat fax va finanziata con le tax expenditures” ma è “un processo complesso e richiede tempo”.