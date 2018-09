Forum delle Associazioni Familiari: “Le famiglie non scioperano. E i bambini non votano”, per questo i politici sono sordi al disastro economico e sociale

Agenpress. Gigi De Palo, Presidente Nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, è intervenuto questa mattina ai microfoni di ‘Tutto in Famiglia’, condotto da Livia Ventimiglia su Radio Cusano Campus.

“In questo paese sono 40 anni che non si fa nulla per le famiglie. Sono le famiglie ad essere il welfare di prossimità che ci aiuta a rimanere a galla e se dovessero crollare loro, crollerebbe la rete solidale che permette di non gravare sulle spalle dello Stato, dei comuni o delle regioni. Se abbandoniamo le famiglie il sistema del welfare non regge.

Non si fanno politiche in questo senso perché le famiglie non possono scioperare; non si può scioperare dall’essere genitore. Le altre categorie hanno molto più tempo a disposizione mentre le famiglie svolgono il loro ruolo. Chiediamo di pagare le tasse in base ai carichi familiari e non in base al reddito.

I giovani vorrebbero fare figli ma non riescono a farlo perché non sono messi nella condizione di poterlo fare. O cambiamo il sistema adesso o l’Italia sarà un paese spopolato. Senza un ricambio generazionale si incorre nel rischio di vedere i sistemi di welfare, pensionistico e sanitario crollare. Ci accorgeremo che, non avendo investito sulla famiglia, non avendo fatto politiche per la natalità e non avendo fatto nulla per i giovani che emigrano all’estero per realizzare i loro sogni, non ci sarà più nessuno a pagare i contributi pensionistici, o il sistema sanitario o il welfare.

Tutta la classe dirigente del passato e anche del presente non ha a cuore una visione di lungo periodo e quindi il ragionamento si riduce a 3-4 anni in termini di consenso elettorale. Tutte le politiche sociali sono rivolte alle persone più anziane perché questo è un paese di vecchi e quindi c’è un ritorno a livello politico. Se si investe sui giovani e sulla scuola chiaramente non si può giovare dello stesso ritorno politico perché i giovani banalmente non portano voti. Per far ripartire il paese bisogna concentrarsi sulle nuove generazioni. In tutti i Paesi di Europa chi fa figli viene aiutato dallo Stato, mentre in Italia non c’è questa visione perché la priorità viene data ai voti.”