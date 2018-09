Il Parlamento Ue vota a favore delle sanzioni all’Ungheria. Spaccatura nel governo

Agenpress – Il Parlamento Europeo ha deciso di raccomandare l’apertura della procedura prevista dall’articolo 7 del Trattato sull’Unione Europea, che prevede sanzioni, nei confronti dell’Ungheria, come proposto dal rapporto Sargentini.

A favore si sono espressi 448 eurodeputati, mentre 197 si sono detti contrari e 48 si sono astenuti (693 votanti totali). Ora dovranno esprimersi i rappresentanti al Consiglio europeo, ovvero i capi di Stato e di governo dell’Unione. E’ la prima volta che il Parlamento Ue adotta un’iniziativa che raccomanda l’attivazione dell’articolo 7 per una grave minaccia allo Stato di diritto, alla democrazia e ai diritti fondamentali in uno Stato membro.

Il presidente del Parlamento Antonio Tajani si è congratulato con la relatrice Judith Sargentini (Verdi).

Il report Sargentini, presentato dall’europarlamentare verde lo scorso aprile alla commissione per le Libertà civili, la Giustizia e gli Affari interni del Parlamento, mette l’Ungheria sotto accusa per il mancato rispetto dei valori europei. In particolare, tra le accuse mosse contro il governo Orban, vi sono la violazione della libertà di associazione, di espressione e di religione, la mancata indipendenza del sistema giudiziario, le criticità nel funzionamento del sistema elettorale, corruzione ed conflitto d’interessi, privacy e protezione dei dati insufficiente, uso “a fini privati” dei fondi europei e mancato rispetto dei “diritti fondamentali di migranti, richiedenti asilo e rifugiati”.

Gli alleati di governo italiani si sono spaccati: i 5 stelle come già annunciato più volte hanno votato a favore (unici del loro gruppo), mentre la Lega si è detta contraria., insieme a Forza Italia.

“La posizione di Fi è chiara”, ha detto questa mattina Antonio Tajani, “non ci sono i requisiti per avviare la procedura”. Per Tajani “la denuncia di Fi è diversa da quella della Lega. Perché non si fa nulla per la Romania? La posizione dell’Europa deve essere chiara. Non è silenzio, qui si tratta di applicare le stesse regole per tutti”. Il voto sulle sanzioni all’Ungheria “è una difesa dei valori o è un attacco politico nei confronti del Ppe?”.