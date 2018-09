Rocco Siffredi a Berlino conduce il debutto degli Xbiz Europa Awards 2018, prima edizione europea dei premi cinematografici dell’intrattenimento per adulti

Presente alla serata di gala berlinese anche la pornostar Malena, attrice prediletta del celebre produttore e regista italiano

Agenpress. Il noto attore, regista e produttore italiano, Rocco Siffredi, ha condotto ieri la serata di premiazione della prima edizione degli Xbiz Europa Awards: prestigiosi riconoscimenti internazionali che vengono assegnati, durante tre distinti festival annuali, dal settore mondiale della cinematografia per adulti.

La premiazione delle eccellenze europee si è tenuta ieri nella capitale tedesca e il pornodivo italiano Rocco Siffredi, interprete e regista in carriera di oltre duemila film per adulti, è stato l’uomo scelto per timonare il debutto della prima edizione nel vecchio continente della kermesse internazione, in corso dal 9 al 12 settembre 2018 a Berlino.

Rocco Siffredi, leggenda vivente del settore e apprezzata icona maschile in tutto il pianeta, è salito sul palco per condurre gli spettatori del gala berlinese a scoprire i vincitori delle categorie e dei premi riservati ai film vietati ai minori.

Un altro viso del Belpaese ha partecipato alla festa delle luci rosse europee di Berlino: la raggiante pornostar Malena. L’astro in ascesa del cinema per adulti è nota al grande pubblico italiano in quanto ex naufraga del reality televisivo ed ex eletta all’assemblea nazionale del PD.

Ma la conturbante 35enne è stata scoperta da Rocco Siffredi in provincia di Bari nel 2016, ed è oggi la musa del pluripremiato regista e produttore originario di Ortona (Ch). Una affinità professionale che produce indubbi risultati: già lo scorso 18 gennaio, durante l’edizione statunitense degli Xbiz Awards a Los Angeles, il vincitore della sezione “miglior film straniero” è stato un lungometraggio diretto da Rocco Siffredi e che nel cui cast annovera anche l’italiana Filomena Mastromarino, in arte Malena.