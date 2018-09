Torvaianica, Silvestroni (FdI): encomio alle forze dell’ordine e espulsione immediata per autori del chiosco della droga

Agenpress. “Turisti in tenda? No! Un vero e proprio “chiosco della droga” allestito da 3 marocchini e 2 senegalesi a ridosso della spiaggia libera di Torvaianica.

E come se non bastasse il servizio di consegna della droga era a domicilio sotto l’ombrellone! Un encomio ed un particolare ringraziamento agli straordinari investigatori della squadra mobile di Roma che hanno scoperto il traffico e arrestato i 5 spacciatori.

Le nostre spiagge devono essere un luogo ameno per famiglie e turisti non certo la base dello spaccio per dei delinquenti venditori di morte. Io dico espulsione immediata e che il carcere dovrebbero farlo nel loro paese e non a spese dei contribuenti italiani!” così ha commentato il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni, l’operazione di polizia di due giorni fa sul litorale romano.