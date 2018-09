Crollo ponte. Cerchiai. Si a Fincantieri, ma il governo rispetti la Convenzione o ci tuteleremo

Agenpress – “Autostrade ha l’obbligo e il diritto di provvedere nel tempo più breve possibile alla ricostruzione del ponte, così come il ministero dei Trasporti ha l’obbligo di documentare le eventuali violazioni del concessionario, cosa che fino ad oggi non ha fatto”.

E’ quanto afferma in un’intervista a Gazzettino e Messaggero, il presidente di Atlantia e di Autostrade, Fabio Cerchiai, per il quale non c’è alcuna violazione del contratto per la partecipazione al progetto di Fincantieri. “Siamo aperti ad ogni contributo che possa aiutare a ricostruire il ponte prima e meglio. Fincantieri è benvenuta”, ma “cambiare per decreto regole sulle quali i grandi investitori internazionali fanno affidamento per i loro investimenti, aprirebbe un capitolo pericoloso sul piano della credibilità del Paese”.

Quanto alla concessione, dice che “circolano molte ipotesi sui contenuti di quel decreto e il governo ha tutto il diritto di assumere decisioni. Sempre naturalmente che ciò avvenga nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti nel contratto di concessione e delle norme vigenti”. “Si tratta di materia complessa, non a caso a Cernobbio il premier Conte ha precisato che le eventuali decisioni sull’argomento non dovranno esporre il governo a rischi rilevanti”. Infatti “qualora il governo dovesse non rispettare quanto previsto dalla Convenzione. In tal caso non potremmo restare inerti, dovremmo tutelarci”.