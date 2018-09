Di Maio: Manifestazione di interesse di Ferrovie dello Stato verso Industria Italiana Autobus

Agenpress. “Il Mise ha ricevuto ufficialmente una manifestazione d’interesse da parte di Ferrovie dello Stato ad entrare nella compagine societaria di Industria Italiana Autobus. Questa azienda nasce dalla fusione di due stabilimenti, la Breda Menarini e l’Irisbus. Per una serie di ragioni, la costruzione di mille autobus destinati al trasporto locale, era stata delocalizzata in Turchia. Nel frattempo gli operai lavoravano a rischio stipendio e in stabilimenti malfunzionanti.

In campagna elettorale avevo promesso di occuparmi di questa crisi. Il lavoro è durato tutta l’estate e stamattina Ferrovie dello Stato si è aggiunto a Finmeccanica-Leonardo, che è già dentro la compagine societaria e ci permetterà, nelle prossime settimane, di cominciare a costruire un percorso.

La manifestazione di interesse che oggi abbiamo ricevuto è quella di un’azienda che, attraverso Bus Italia, si occupa già di trasporto pubblico e ha deciso di acquisire un’altra azienda costruttrice di autobus. In questo modo, avremmo un soggetto che fornisce e costruisce servizi di trasporto su autobus facente capo ad un’azienda di Stato, che è F.S.

Stiamo già lavorando per arrivare all’obiettivo il prima possibile e rimettere in sesto questa azienda, farla produrre in Italia, sbloccare mille autobus per città e regioni che significa assicurare un trasporto pubblico di qualità.”

Lo ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio.