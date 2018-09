Di Pietro: Parole Mattarella? Meglio tardi che mai

Agenpress. “Meglio tardi che mai, ci voleva questo intervento di Mattarella –ha affermato Di Pietro-. La magistratura ha l’obbligo dell’azione penale, la legge è uguale per tutti.

Quindi il problema non è che il magistrato ha indagato Salvini, il problema è vedere se Salvini ha commesso il reato. Se Salvini ritiene di essere innocente dovrebbe correre dal magistrato per dare spiegazioni, lui invece vuole fare una campagna pubblicitaria, facendo il video su facebook e parlando contro il magistrato.

Chi lancia un’accusa lo può fare anche per interessi diversi da quelli di giustizia, ma se tu hai ragione corri dal tuo giudice e dimostri la tua innocenza. Se chi ha fatto l’indagine può anche aver abusato del suo ruolo, ma questo lo deve accertare il giudice. Per questo sono previsti più gradi di giudizio e più persone che valutano lo stesso fatto. Saranno 30 giudici che giudicheranno, non mi venga a dire che tutti si sono organizzati come un’organizzazione mafiosa contro Salvini”.

“Anche io al tempo di Mani Pulite sono stato accusato di aver risparmiato la sinistra, ma se andate a vedere i due terzi delle persone che abbiamo processato erano di centrosinistra. Il problema non è il colore del partito, ma i reati che hai commessi”.