M5S, negozi chiusi domenica in tutta Europa. UNC: falso, in 16 su 28 nessun limite su aperture domenica

Agenpress. Secondo quanto riportato nel blog del M5S, in tutti i principali paesi dell’Unione Europea non è in vigore il sistema di liberalizzazioni selvagge messo in campo da Monti.

“E’ falso! Come attesta uno studio dell’Istituto Bruno Leoni, in 16 dei 28 Stati membri dell’Unione europea non è presente alcuna limitazione di orario o apertura domenicale” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Sul blog citano solo 6 Paesi Ue e si dimenticano degli altri 22. Bulgaria, Croazia, Finlandia Ungheria, Lettonia, Lituania, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia non hanno alcuna limitazione, salvo, alcuni, dei limiti di orario per la vendita degli alcolici. Altri, come la Danimarca, prevedono la chiusura entro le 15 nelle festività come Natale e Capodanno” prosegue Dona.

“La proposta, poi, di fare un meccanismo di turnazione per le aperture domenicali dei negozi, lasciando aperto il 25% dei negozi, oltre ad essere assurda, è improponibile. Ci piacerebbe sapere, infatti, con quale criterio si farebbe la turnazione, dato che non tutte le domeniche sono uguali in termini di vendite. Restare aperti la domenica prima di Pasqua o di Natale è ben diverso dal restare aperti in una qualunque altra domenica. Che si fa, si estrae a sorte il fortunato? ” prosegue Dona.

“Quanto al ritorno al passato, con la vecchia e stantia distinzione tra comuni a vocazione turistica e non, si tornerebbe a discriminare tra comuni di serie A e comuni di serie B. Inoltre, in Italia non c’è comune che non sia in realtà a vocazione turistica” conclude Dona.