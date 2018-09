Renzi contro il governo. Siete dei cialtroni! Non vi libererete di me

Agenpress – L’esecutivo “ha una visione anti economica” e sui vaccini “si sono dimostrati dei cialtroni”.

Lo ha detto Matteo Renzi intervistato su Radio Capital, attaccando il governo. “La produzione industriale è il primo indice del cambiamento, oltre alla fiducia dei consumatori”.

“Hanno messo in un decreto (Milleproroghe) che parla di tutto anche il rinvio dell’obbligo vaccinale, ma su questo non si scherza. I vaccini non sono cosa su cui può legiferare una classe dirigente di cialtroni come loro; non è un fatto personale se li chiamo così, non è un insulto, credo l’80 per cento degli italiani sia d’accordo” sulla questione dei vaccini.

“‘Non vi libererete di me’ è riferito a chi in maggioranza dice il Pd é morto e Renzi è finito, l’opposizione non c’è. Non si libereranno di noi. Manca il governo, non l’opposizione. Urlo con forza che con questi non solo non facciamo un governo, ma facciamo opposizione dura”.

“E’ fisiologico dopo sei mesi di autoanalisi della sconfitta iniziare a fare opposizione. Sono contento che ci siano grinta e determinazione”, ha aggiunto. Sui sondaggi che continuano a dare a M5S e Lega assieme oltre il 60 per cento dei consensi, Renzi ha commentato: “Anche la mia esperienza dice che il vento del consenso cambia rapidamente”.