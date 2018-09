Zanda (PD): “Crollo del ponte continua a insegnarci molto. Mostra la debolezza e l’assenza dello Stato”

Dovrebbero adempiere le loro funzioni con “disciplina e onore” (art. 54 della Costituzione). Al contrario, quel loro collocarsi sempre al di sopra delle leggi, mostra la volontà di spaccare la società italiana, dividendola tra chi la pensa come loro e chi la pensa diversamente da loro. Il principio che le responsabilità, anche le più infami, si accertano secondo le regole del diritto non vale solo per i cittadini ma soprattutto per lo Stato.

Quando un governo non accetta la sovranità della legge, vuol dire che sta muovendosi verso un regime. Orbàn, l’asse con Visegrad e l’adesione al movimento di Steve Bannon, non testimoniano solo la volontà di alterare la collocazione internazionale dell’Italia utilizzando le prossime elezioni europee per distruggere l’Unione Europea.

Segnalano il tentativo di cambiare la natura della nostra società, condizionare la libertà di stampa, disconoscere l’autonomia dei giudici e umiliare la scienza. In una parola, arrivando a toccare quei principi supremi della Costituzione per i quali è persino interdetta ogni revisione. Anche il crollo del ponte continua a insegnarci molto. Mostra la debolezza e l’assenza dello Stato.