Agenpress. Singolare l’attacco di Savona a Draghi. Fortunatamente Draghi ha allargato i poteri della BCE in questo modo ha salvato l’Italia e l’Europa. Chi non capisce questo può darsi che sia un grande economista teorico ma come politico puo’ far solo guai.

Lo scrive Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Liberta’, ex presidente della commissione affari esteri della Camera.