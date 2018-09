Editoria, Maullu (FI): “Lega difenda Mediaset e blocchi follia grillina”

Agenpress. “La proposta di Vito Crimi in materia di editoria è pericolosa e illiberale, e deve essere fermata in tutti i modi.

Il contenuto della proposta rappresenta un’evidente minaccia per l’intero mondo dell’editoria, ma in particolare per Mediaset, un’azienda storica che produce ricchezza, cultura, lavoro.

Gli attacchi dei Cinque Stelle ai media e ai giornali iniziano a diventare davvero fastidiosi: in gioco non c’è soltanto la libertà d’espressione, ma anche la tenuta democratica di un’intera nazione.

Agli amici della Lega, in questa fase delicata, chiediamo di intervenire immediatamente per difendere Mediaset e per bloccare la follia grillina, la deriva autoritaria che minaccia l’informazione e la libertà del Paese”.