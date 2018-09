Istat: dati su disoccupazione

Agenpress. Secondo gli ultimi dati Istat la disoccupazione in Italia è al 10,7% nel secondo trimestre. E’ il livello più basso da sei anni, rileva l’Istat, che fornisce anche i dati sulla produzione industriale nel mese di luglio.

Per trovare un risultato più basso bisogna tornare al secondo trimestre del 2012 (10,6%). Rispetto al trimestre precedente il calo è di 0,2 punti percentuali e rispetto all’anno precedente di 0,3 punti.

Gli occupati sono aumentati di 203mila unità tra aprile e giugno, meglio del secondo trimestre del 2008 e così l’Istat attesta per l’occupazione il ‘recupero dei livelli pre-crisi’.

Nel secondo trimestre 2018 prosegue la crescita dell’occupazione e del relativo tasso per i giovani di 15-34 anni, verificata a livello sia congiunturale sia tendenziale. L’aumento dell’occupazione, benché diffuso per genere e ripartizione, è più intenso per le donne e nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno.

L’andamento tendenziale mostra una crescita di 387 mila occupati (+1,7% in un anno), concentrata tra i dipendenti a termine a fronte del calo di quelli a tempo indeterminato (+390 mila e -33 mila, rispettivamente) e della crescita degli indipendenti (+30 mila). Nel secondo trimestre del 2018 l’incidenza dei lavoratori dipendenti a termine sul totale dei dipendenti raggiunge il 17%. Persiste da quindici trimestri l’incremento degli occupati a tempo pieno; tornano ad aumentare i lavoratori a tempo parziale, esclusivamente nella componente involontaria, la cui incidenza sale al 63,7% (+3,1 punti) dei lavoratori a tempo parziale e all’11,9% del totale degli occupati (+0,6 punti).

Nel confronto tendenziale, per il quinto trimestre consecutivo prosegue – seppure con minore intensità – la diminuzione dei disoccupati (-34 mila in un anno, -1,2%) che riguarda soltanto il Mezzogiorno, interessa entrambi i generi e gli individui fino a 49 anni.

Nei dati di flusso aumentano gli ingressi nell’occupazione sia dalla disoccupazione sia dall’inattività

L’Istat registra un calo della produzione industriale dell’1,8% rispetto a giugno e una flessione dell’1,3% anche rispetto a luglio 2017. E’ la prima contrazione tendenziale a partire da giugno 2016, due anni fa, e del risultato peggiore da gennaio 2015 (-1,8%).

Alcune regioni hanno commentato positivamente i rilevamenti sull’andamento della disoccupazione nel nostro Paese.

Il Veneto si conferma una delle regioni con i più bassi livelli di disoccupazione d’Italia e una tasso di occupazione costante, attorno al 67 %, evidenzia la regione: “meglio del Veneto fa solo il Trentino Alto Adige, con le province autonome di Trento e Bolzano.