Migranti. Salvini contro il Lussemburgo.”Hanno bisogno di schiavi a basso costo”

Agenpress – Momenti di grande tensione Conferenza sui migranti a Vienna tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e Jean Asselborn, ministro dell’immigrazione del Lussemburgo. “Abbiamo bisogno di immigrati perché stiamo invecchiando”, aveva detto Asselborn scatenando la reazione di Salvini: “Forse voi volete schiavi a basso costo, noi incentiviamo gli italiani a fare figli”. Asselborn stizzito si è lasciato scappare anche un insulto (“merde alors”).

Mentre il ministro Salvini stava esponendo ai colleghi europei la sua posizione sull’immigrazione, il responsabile lussemburghese degli Esteri e degli Affari europei lo ha interrotto criticandone la posizione. Salvini dapprima ha cercato di concludere il suo discoro, ma poi Asselborn ha perso la pazienza e, accendendo il suo microfono, è sbottato: “In Lussemburgo, caro signore, avevamo migliaia di italiani che sono venuti a lavorare da noi, dei migranti, affinché voi in Italia poteste avere i soldi per i vostri figli”. E poi ha concluso il discorso con un’espressione colorita: “Merde, alors”.

Sul momento Salvini non ha cercato lo scontro: “La buona educazione prevede di lasciar finire un intervento”, ha detto cercando di mantenere la calma. Poi però è stato più duro nella successiva conferenza stampa: “Chi non sapeva che ci trovavamo qui grazie al volgare ministro del Lussemburgo ora lo sa”, ha detto Salvini liquidando con ironia quanto successo al vertice dei ministri dell’Interno dell’Ue.

E’ stato lo stesso Salvini a ricostruire in un post sui social la vicenda. “Il ministro del Lussemburgo ha dichiarato che in Europa abbiamo bisogno di immigrati perché stiamo invecchiando”. Gli ho risposto che io invece lavoro perché i ragazzi italiani (ed Europei) tornino a mettere al mondo dei figli perché non voglio nuovi schiavi. Guardate la sua reazione, non l’ha presa bene. Ha iniziato a insultare”.

Nel suo intervento il titolare del Viminale ha spiegato “di essere al governo e di essere pagato per aiutare i nostri giovani a tornare a fare quei figli che facevano qualche anno fa e non per espiantare il meglio dei giovani africani per rimpiazzare i giovani europei che per motivi economici oggi non fanno più figli. Magari in Lussemburgo c’è questa esigenza, in Italia invece abbiamo l’esigenza di aiutare i nostri figli a fare degli altri figli e non ad avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più”.

Jean Asselborn non ha atteso il turno delle repliche per rispondere a Salvini e, interrompendolo, ha ricordato: “In Lussemburgo, caro signore, avevamo migliaia di italiani che sono venuti a lavorare da noi: erano migranti che hanno lavorato qui affinché voi in Italia poteste avere i soldi per i vostri figli”.